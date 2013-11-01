Минвостокразвития: турпоток из-за рубежа на Дальний Восток восстанавливается

Павел Волков сообщил о планах по развитию региона.

Поток иностранных туристов на территорию Дальнего Востока восстанавливается после пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал статс-секретарь, заместитель российского министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков, выступая в ходе профильной сессии "Туристический Дальний Восток: инвестиции от впечатлений". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Сегодня у нас восстанавливается иностранный туристический поток. Вы знаете, что у нас совсем недавно были открыты границы с Китаем. Мы очень надеемся, что и единая электронная виза окажет свое положительное воздействие. Павел Волков, замглавы Минвостокразвития

Эксперт указал коллегам на то, что увеличивается и восстанавливается общий туристический поток на Дальний Восток. По результатам 2023 года года он вырос почти на 30 процентов по отношению к 2022 году. Речь идет о показателе на прошлый год до 6,3 миллионов человек. В Минвостокразвития заметили, что все то, что власти делают для развития региона, должно помогать привлечению инвестиций в отрасль.

Мишустин пообещал выделить дополнительное финансирование Хабаровскому краю на благоустройство.

Фото и видео: ВЭФ 2024