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Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала осени
Сегодня, 11:23
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Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала осени

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До этой ночи лидирующее место занимало 5 ноября.

Прошлая ночь стала самой морозной с начала осени. Температура воздуха составила  -4,7 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

До этой ночи лидирующее место занимало 5 ноября. Тогда в городе похолодало до -3,6 градусов. 

Сегодня, 19 ноября, в Петербурге ожидается бодрящая погода. Периферия антициклона принесет слабый снег. На небе временами можно будет видеть солнце.  

Ранее на Piter.tv: синоптик Колесов рассказал о зиме в Ленобласти.

Фото: Pxhere

Теги: климат, леус, мороз, ноябрь, самая холодная ночь, фобос, холод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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