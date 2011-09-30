Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала осени

До этой ночи лидирующее место занимало 5 ноября.

Прошлая ночь стала самой морозной с начала осени. Температура воздуха составила -4,7 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

До этой ночи лидирующее место занимало 5 ноября. Тогда в городе похолодало до -3,6 градусов.

Сегодня, 19 ноября, в Петербурге ожидается бодрящая погода. Периферия антициклона принесет слабый снег. На небе временами можно будет видеть солнце.

Ранее на Piter.tv: синоптик Колесов рассказал о зиме в Ленобласти.

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