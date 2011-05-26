Ночь 16 ноября в Петербурге стала самой холодной с начала ноября

При этом самым холодным днём осени остаётся 27 октября.

Минувшая ночь 16 ноября в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала ноября. Об этом в своих социальных сетях рассказал синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Минимальная температура воздуха в Северной столице ночью опустилась до отметки -2,4 градуса, что на 0,1 градуса ниже, чем было у прежнего ноябрьского холодного лидера – 3 ноября.

При этом самым холодным днём осени остаётся 27 октября, тогда минимум составил -3,5 градуса.

Колесов: за 15 дней ноября солнце в Петербурге светило 42 минуты

Фоо: Piter.tv