Минтруд спрогнозировал к 2020 году взрыв рождаемости в России

Больше всего детей должно родиться в Чечне, Туве и Горном Алтае.

В Министерстве труда и социальной защиты России спрогнозировали настоящий бэби-бум в стране к 2020 году. По словам специалистов, больше всего детей должно родиться в Чечне, Туве и Горном Алтае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно прогнозу экспертов, коэффициент рождаемости, то есть число детей на одну женщину, через два года должен составить 1,65. В Сибири и на Кавказе этот показатель превысит 2. При этом самые низкие показатели рождаемости будут наблюдаться в Москве, Ленинградской, Воронежской, Томской и Смоленской областях.

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