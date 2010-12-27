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Минтруд спрогнозировал к 2020 году взрыв рождаемости в России
Сегодня, 12:28
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Alena_Zinovieva
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Минтруд спрогнозировал к 2020 году взрыв рождаемости в России

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Больше всего детей должно родиться в Чечне, Туве и Горном Алтае.

В Министерстве труда и социальной защиты России спрогнозировали настоящий бэби-бум в стране к 2020 году. По словам специалистов, больше всего детей должно родиться в Чечне, Туве и Горном Алтае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно прогнозу экспертов, коэффициент рождаемости, то есть число детей на одну женщину, через два года должен составить 1,65. В Сибири и на Кавказе этот показатель превысит 2. При этом самые низкие показатели рождаемости будут наблюдаться в Москве, Ленинградской, Воронежской, Томской и Смоленской областях.

Ранее мы писали, что увольнение за два года до пенсии станет преступлением.

Фото: pixabay.com

Теги: бэби-бум , взрыв рождаемости в россии , минтруд
Категории: Лента новостей Новости России

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