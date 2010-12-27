Увольнение за два года до пенсии станет преступлением

Работодателей, которые увольняют сотрудников предпенсионного возраста будут привлекать к уголовной ответственности, об этом заявил Минтруд.
Ведомство разработало проект плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан.
Предлагается проработать вопрос об усилении ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста.
Минтруд
Глава ведомства Максим Топилин заверил, что в связи с повышением пенсионного возраста риск нехватки рабочих мест не возрастет.
Убывать с рынка труда будет достаточно большое количество людей, то есть момент, который выбран, он как раз с точки зрения баланса на рынке труда самый удобный. Вы помните, начало 90-х годов? Насколько просела рождаемость? Вообще никто не рождался. Вот эти люди сейчас выходят на рынок труда. Поэтому притока нет. У нас наоборот снижение численности в трудоспособном возрасте колоссальное.
Максим Топилин