Увольнение за два года до пенсии станет преступлением

В России будут наказывать работодателей, которые увольняют сотрудников предпенсионного возраста.

Работодателей, которые увольняют сотрудников предпенсионного возраста будут привлекать к уголовной ответственности, об этом заявил Минтруд.

Ведомство разработало проект плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан.

Предлагается проработать вопрос об усилении ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста.

Минтруд

Глава ведомства Максим Топилин заверил, что в связи с повышением пенсионного возраста риск нехватки рабочих мест не возрастет.