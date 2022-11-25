Минтруд сообщил, что один рабочий день мобилизованных засчитывается в стаже за два

Антон Котяков рассказал о трудовых правах военных на СВО.

Один рабочий день граждан, участвующих в специальной военной операции, засчитывается за два. Соответствующее заявление в ходе парламентского часа сделал министр по труду и социальной защите Антон Котяков. Он выступил перед общественными деятелями, политиками и журналистами на площадке Совета Федерации. Чиновник заметил, что правительство пришло к выводу о том, что военным и тем, кто пошел на СВО по частичной мобилизации, требуется дать дополнительные социальные гарантии в вопросе трудового стажа.

Граждане, которые участвуют в СВО, по ним один рабочий день засчитывается за два. Это позволяет им формировать больший трудовой стаж, что соответствующим образом скажется на их пенсионном обеспечении на перспективу. Антон Котяков, министр труда РФ

Антон Котяков напомнил о том, что в соответствии с поправками в Трудовой кодекс России, за мобилизованным гражданином сохраняется рабочее место. Минтруд напомнил об индексации пенсий неработающим россиянам на 4,8%.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации