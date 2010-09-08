Минтруд напомнил об индексации пенсий неработающим россиянам на 4,8%

Антон Котяков рассказал, что выплаты увеличатся с 1 января 2023 года.

Российское министерство по труду и социальной защите напомнило об индексации пенсий неработающим гражданам страны на 4,8% с 1 января 2023 года. Соответствующей информацией поделился глава профильного ведомства Антон Котяков, выступая на "Парламентском диалоге", проводимом в Совете Федерации. Чиновник добавил, что за счет промежуточной индексации социальной выплаты россиянам на 10%, введенной правительством в 2022 году, выплаты возрастут и для неработающего населения с о следующего года.

Совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3 процента, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

В связи с новогодними праздниками российские пенсионеры, пенсия которых начисляется до 8 числа каждого месяца, смогут получить выплату за январь 2023 года в конце декабря 2022 года. Те, кому денежные средства приходит после 8 числа, получат соответствующие выплаты в соответствии с разработанным графиком. Это связано с тем, что сотрудники почтовых отделений к этому времени уже вернутся к выполнению рабочих обязанностей.

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Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации