Минтруд оценил ситуацию на рынке труда России как стабильную

Министр по труду и социальной защите населения Антон Котяков считает, что ситуация на рынке труда в стране остается стабильной. В ходе парламентского диалога, проводимого в Совете Федерации, чиновник уточнил, что количество граждан РФ, которые стоят на учете в центрах занятости, на текущий момент ниже, чем было в 2019 году, а также ниже, чем доковидные показатели. Эксперт отметил, что число зарегистрированных в центрах занятости безработных россиян сейчас составляет 562 тыс.яч человек. В 2019 году в подобные учреждения обращалось в средне по стране порядка 800-900 тысяч граждан.
Уровень безработицы по методике Международной организации труда находится на уровне 3,8-3,9%. Это достаточно низкий параметр для большинства стран, европейских стран, мы находимся здесь на хорошей отметке.
Антон Котяков, глава Минтруда РФ
Мишустин заявил, что безработица в России остается на крайне низком уровне.
Фото и видео: Вконтакте / Антон Котяков
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