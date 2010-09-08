Минтруд оценил ситуацию на рынке труда России как стабильную

Антон Котяков сообщил о низком уровне безработицы в стране.

Министр по труду и социальной защите населения Антон Котяков считает, что ситуация на рынке труда в стране остается стабильной. В ходе парламентского диалога, проводимого в Совете Федерации, чиновник уточнил, что количество граждан РФ, которые стоят на учете в центрах занятости, на текущий момент ниже, чем было в 2019 году, а также ниже, чем доковидные показатели. Эксперт отметил, что число зарегистрированных в центрах занятости безработных россиян сейчас составляет 562 тыс.яч человек. В 2019 году в подобные учреждения обращалось в средне по стране порядка 800-900 тысяч граждан.

Уровень безработицы по методике Международной организации труда находится на уровне 3,8-3,9%. Это достаточно низкий параметр для большинства стран, европейских стран, мы находимся здесь на хорошей отметке. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Мишустин заявил, что безработица в России остается на крайне низком уровне.

Фото и видео: Вконтакте / Антон Котяков