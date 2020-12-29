Минтруд предложил лицензировать деятельность учреждений, оказывающих соцуслуги

Министр предлагает установить над ними контроль, чтобы стабилизировать ситуацию в данной сфере.

Министерство труда и социальной защиты предлагает лицензировать деятельность учреждений, оказывающих социальные услуги. С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Антон Котяков.

По его словам, сейчас в России работает около 2 тысяч 800 государственных учреждений социального обслуживания. При этом существует реестр организаций, поставляющих социальные услуги — вхождение в него является добровольной процедурой. Сейчас в нём числится 255 организаций.

Минтруд, по словам Котякова, вместе с региональными властями провёл федеральный мониторинг и пришёл к выводу, что в России подобные услуги оказывает ещё 1,4 тысячи организаций. Министр предлагает установить над ними контроль, чтобы стабилизировать ситуацию в данной сфере.

Ранее в Минтруде рассказали о ситуации с новогодними выплатами на детей.

Видео: ВК/ЕДИНАЯ РОССИЯ