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Минтруд предложил изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ
Сегодня, 8:14
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matveyvn

Минтруд предложил изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ

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Переход к такому подходу — общемировой стандарт.

Министерство труда и социального развития изменить расчет прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Ведомство предлагает перестать рассчитывать прожиточный минимум как статистический показатель и установить его на уровне 44,2% от среднедушевого дохода. МРОТ же хотят установить на уровне 42% от медианной заработной платы.

Отмечается, что переход к такому подходу — общемировой стандарт. В 2021 году он обойдётся бюджету в 128,5 миллиардов рублей, в 2015 - в 439 миллиардов.

Ранее в России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда.

Фото: pixabay.com

Теги: минтруд, мрот, прожиточный минимум
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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