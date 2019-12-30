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Минтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения

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Вовченко назвал "драйвером и локомотивом,  тянущим доходы" заработную плату.

Повышение доходов россиян от трудовой деятельности может стать залогом для снижения уровня бедности в стране. Об этом ТАСС заявил первый замглавы Минтруда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

Вовченко назвал "драйвером и локомотивом,  тянущим доходы" заработную плату. А доля социальных пособия в составе доходов составляет максимум 4%.

Первый замглавы Минтруда задался вопросом, во сколько раз нужно увеличить социальные пособия, чтобы это как-то повлияло на общий доход человека.

Силуанов: на демографические меры в 2020 году понадобятся 450-455 млрд рублей.

Видео: YouTube / Bloomberg , PBS NewsHour

Теги: бедность, вовченко, минтруд
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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