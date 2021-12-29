Назван размер пособий по беременности и родам в 2022 году

Работающие женщины, чьи роды прошли без осложнений, могут получить 63 932 рубля за 140 дней.

Минтруд России озвучил размер пособий по беременности и родам в 2022 году. За счет повышения МРОТ до 13 890 рублей выросли и декретные выплаты.

Так, работающие женщины, чьи роды прошли без осложнений, могут получить 63 932 рубля за 140 дней. Максимально им полагается 360 164 рублей.

Если были осложнения, то минимальный размер пособия за 156 дней составит 71 238 рублей, а максимальный – 401 325 рублей. Если у женщины рождаются близнецы или тройняшки, за 194 дня декрета ей положено 88 592 рублей, максимально – 499 084 рублей.

Ранее мы писали, что петербуржцы считают, что МРОТ должен быть в три раза больше.

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