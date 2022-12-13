Минстрой обратился к Путину с инициативой по меблировке жилья в ипотеку

Ирек Файзуллин рассказал о предложении ведомства по дополнительному спросу граждан на продукцию РФ.

Глава российского министерства по строительству Ирек Файзуллин обратился к президенту Владимиру Путину с инициативой по меблировке жилья в ипотеку. В ходе оперативного совещания правительства по вопросам лесопромышленности при участии главы государства чиновник отметил, что данная антикризисная мера позволит властям снизить стоимость мебели для конечного потребителя, так как она будет включена в тело льготного кредита. По мнению Минстроя, это обеспечит дополнительный спрос граждан на отечественную продукцию.

В целях поддержки жителей и развития лесопромышленного комплекса просим поддержать инициативу приобретения предметов мебели российского производства за счет средств ипотеки при покупке строящегося жилья. Ирек Файзуллин, глава Минстроя

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Фото и видео: Kremlin.ru