Минстрой допустил, что не все города в новых регионах имеет смысл восстанавливать

Ирек Файзуллин выступил на Общественном совете при Минстрое РФ.

Российский министр по строительству и жилищно-коммунальным услугам Ирек Файзуллин допустил, что не все города, находившиеся на территории новых регионов страны, сейчас следует восстанавливать. Соответствующее заявление чиновник сделал на заседании Общественного совета при профильном ведомстве. Эксперт добавил, что Москва не должна давать ложные обещания Луганской и Донецкой народным республикам, Запорожской и Херсонской областям из-за того, что существуют задачи, которые действительно трудно будет осуществить.

Возможно, что мы в этих условиях какие-то города может и восстанавливать не будем. Попасная - там стотысячный город, ничего там не осталось, живут семь человек, не хотят уходить из индивидуального жилья. Мы пока там ничего не делаем. Ирек Файзуллин, глава Минстроя РФ

Ирек Файзуллин призвал коллег учитывать тот факт, что жилищно-коммунальное хозяйство, работа с гражданами были в новых регионах совершенно на другом уровне построены. В качестве примера он привел строительные нормы. По мнению Файзуллина, в настоящий момент существует дефицит финансирования восстановительных работ на новых территориях.

На сайте Минстроя запустили обратный отсчёт до старта III Международного строительного чемпионата.

Фото и видео: Вконтакте / Общественная палата РФ