На сайте Минстроя запустили обратный отсчёт до старта III Международного строительного чемпионата

Соревнование пройдёт по трём блокам.

На сайте Минстроя России запущен обратный отсчёт до старта III Международного строительного чемпионата. В этом году Чемпионат состоится в Санкт-Петербурге с 17 по 20 октября на площадке КВЦ "Экспофорум", напомнил портал "Строительный Петербург".

Соревнование пройдёт по трём блокам: строительство, проектирование и управление проектом. В этом году впервые будет представлена номинация для работников жилищного строительства, а также запустится "Школьная лига".

В рамках деловой программы будут обсуждаться вопросы поиска решений стратегически важных задач по развитию строительства в России и за рубежом.

Фото: Минстрой РФ