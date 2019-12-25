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На сайте Минстроя запустили обратный отсчёт до старта III Международного строительного чемпионата
Сегодня, 11:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На сайте Минстроя запустили обратный отсчёт до старта III Международного строительного чемпионата

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Соревнование пройдёт по трём блокам.

На сайте Минстроя России запущен обратный отсчёт до старта III Международного строительного чемпионата. В этом году Чемпионат состоится в Санкт-Петербурге с 17 по 20 октября на площадке КВЦ "Экспофорум", напомнил портал "Строительный Петербург"

Соревнование пройдёт по трём блокам: строительство, проектирование и управление проектом. В этом году впервые будет представлена номинация для работников жилищного строительства, а также запустится "Школьная лига". 

В рамках деловой программы будут обсуждаться вопросы поиска решений стратегически важных задач по развитию строительства в России и за рубежом. 

Фото: Минстрой РФ

Теги: минстрой, строительный чемпионат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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