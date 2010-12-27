Петербург получит почти 10 млрд рублей на покупку школ и детских садов

На эти средства город приобретет не менее 28 образовательных учреждений.

Петербург заключил договор с Министерством просвещения о предоставлении межбюджетного трансферта. Соответствующее постановление подписал глава города.

Согласно документу, Минпросвет даст Петербургу деньги в размере 9,7 млрд рублей на покупку школ и детских садов. Планируется, что к концу 2019 году город приобретет не менее 24 детсадов и четырех школ. Таким образом, в районах с интенсивной жилищной застройкой появятся дополнительные места для более чем 7 тысяч детей.

Ранее мы писали, что петербуржцы смогут ездить на метро по сниженной стоимости.

Фото: gov.spb.ru