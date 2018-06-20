В российских школах появятся "старший" и "ведущий" учитель

Проект будет реализован до 2024 года.

Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах. Проект уже опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

В школах в скором времени начнут работать "старший учитель" и "ведущий учитель". Старший учитель будет координировать работу других учителей, делать методички и разрабатывать "Индивидуальные образовательные траектории". Ведущий учитель займется интеграцией учителей, психологов, дефектологов, социальных педагогов, он станет педагогическим наставником.

Проект будет реализован до 2024 года. Старшим учителем можно стать после 10 лет работы в школе, ведущим учителем можно работать после 10 лет стажа.

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Видео: Piter.TV; YouTube