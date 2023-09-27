Минпромторг планирует начать маркировку косметики и бытовой химии

Денис Мантуров рассказал, что процесс маркировки в стране поставлен на поток.

Российское министерство по промышленному развитию и торговли планирует начать в стране маркировку косметики и бытовой химии. В настоящее время этот вопрос находится в ближайших планах профильного ведомства. Соответствующее заявление в ходе заседания кабинета министров при участии главы государства Владимира Путина сделал глава Минпромторга Денис Мантуров. Чиновник добавил, что во время планирования работы специалисты исходят из состояния внутреннего рынка РФ. По мнению эксперта, институт маркировки в РФ состоялся, а процесс уже поставлен на поток.

Проходят эксперименты по её расширению на, в частности, титановую продукцию, на средства реабилитации, на икру. И в ближайших планах распространить инструмент на оптоволокно, электронику, препараты и корма для животных, растительные масла... Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Мантуров заявил, что поступления налогов в бюджет от маркировки достигли 471 млрд рублей.

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