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Мантуров заявил, что поступления налогов в бюджет от маркировки достигли 471 млрд рублей

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Глава Минпромторга рассказал о работе по маркировке товаров.

Налоговые поступления в федеральный бюджет от работы системы маркировки составили 471 млрд рублей за все годы реализации механизма. Соответствующее заявление в ходе заседания кабинета министров при участии главы государства Владимира Путина сделал глава Минпромторга Денис Мантуров. Чиновник заметил, что кроме ответственных бизнесменов и обычных граждан положительные эффекты от внедрения процесса маркировки получает именно бюджет

Прямые и косвенные доппоступления составили 471 млрд рублей. Фискальные результаты возникают практически сразу после включения в проект новой товарной группы. За первый год объем налоговых сборов по молочной продукции вырос на треть.

Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Мантуров: покупателем завода Hyundai станет российская компания.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: денис мантуров, маркировка, минпромторг, налоги
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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