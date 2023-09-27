Мантуров заявил, что поступления налогов в бюджет от маркировки достигли 471 млрд рублей

Глава Минпромторга рассказал о работе по маркировке товаров.

Налоговые поступления в федеральный бюджет от работы системы маркировки составили 471 млрд рублей за все годы реализации механизма. Соответствующее заявление в ходе заседания кабинета министров при участии главы государства Владимира Путина сделал глава Минпромторга Денис Мантуров. Чиновник заметил, что кроме ответственных бизнесменов и обычных граждан положительные эффекты от внедрения процесса маркировки получает именно бюджет

Прямые и косвенные доппоступления составили 471 млрд рублей. Фискальные результаты возникают практически сразу после включения в проект новой товарной группы. За первый год объем налоговых сборов по молочной продукции вырос на треть. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Мантуров: покупателем завода Hyundai станет российская компания.

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