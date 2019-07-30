Минприроды поручило Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров

Работа должна быть проведена до конца августа.

Минприроды поручило Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля над стихийными бедствиями. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природы.

Необходимо пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, но и предотвратить задымление населенных пунктов. Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии РФ

Работу должны завершить к концу августа, а результаты данной работы должны лечь в основу следующих планов действий региональных сил и средств пожаротушения. Министр предположил, что при пересмотре границ могут понадобиться дополнительные финансы и силы.

В Красноярском крае из-за лесных пожаров был объявлен режим ЧС.

Видео: YouTube/ VICE