Минприроды: бюджет на тушение лесных пожаров увеличен

Александр Козлов сообщил о выделении на ликвидацию природных возгораний 14 млрд рублей.

В этом году бюджет на тушение лесных пожаров увеличен. Соответствующее заявление на брифинге в правительстве сделал глава Минприроды. Александр Козлов пояснил прессе, что в текущем году бюджет на ликвидацию природных стихийных бедствий, связанных с возгоранием, составит около 14 млрд рублей. На эти средства специалисты смогли себе позволить увеличить количество средств авиации, которая может контролировать труднодоступные территории. Также экстренным службам поставлено свыше 10 тысяч единиц техники для тушения и более 30 тысяч единиц необходимого оборудования.

В Минприроды отметили, что в России покупка лесопожарной и лесовосстановительной техники осуществляется в том числе за счет федеральный денежных средств, выделенных на развитие национального проекта "Экология". По поручению Президента специальной группировки для тушения пожаров на территории вечной мерзлоты отечественному Центру "Север" направлено 2 вертолета и поставки еще четырех бортов ожидаются. Всего в тушении лесных пожаров задействованы 27 тысяч человек из разных российских регионов.

В Антарктиде 75 млн лет назад бушевали лесные пожары.

Фото и видео: Правительство России