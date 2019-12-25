В Антарктиде 75 млн лет назад бушевали лесные пожары

Палеопожары сожгли некоторые леса дотла.

Во время одного из самых теплых периодов на Земле, то есть во время позднего мелового периода в Антарктиде росли папоротники, хвойные деревья. В это время жили динозавры. Однако в Антарктиде были и палеопожары, которые сожгли дотла некоторые леса. После пожаров остался древесный уголь. Статья опубликована в журнале Polar Research.

Ученые отмечают, что пожары возникали чаще, чем считалось ранее. Ученые проанализировали окаменелости, собранные во время экспедиции 2015-2016 годов в северо-восточной части острова. В результате были обнаружены фрагменты растений, напоминающие остатки древесного угля, выветрившегося за последние десятки миллионов лет. Это указывает на то, что палепожары были на острове Джеймса Росса, части Антарктического полуострова, который располагается под Южной Америкой.

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