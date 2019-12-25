Кофейные деревья растут всего в 50 странах.

Ученые из Университета штата Монтана выяснили, как глобальное потепление повлияло на вкус кофе. Из-за смены климата аромат и вкус напитка может меняться. Об этом сообщает Frontiers in Plant Science.

Отмечается, что кофейные деревья растут всего в 50 странах мира.

Плохая чашка кофе влияет не только на удовольствие от завтрака, но и на экономику. Условия произрастания влияют на вкус кофе, он, в свою очередь – на интерес потребителей к нему, что в конечном итоге сказывается на фермерах, которые его выращивают, - говорится в сообщении.

Негативно на вкус кофе повлияли также избыток света, повышенная влажность и большое содержание углекислого газа. А из-за глобального потепления все эти явления наблюдаются.

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