Минприроды РФ определило шесть приоритетных регионов для строительства дамб в ДФО

Всего планируется строительство 29 инженерных сооружений.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что защита от паводков на Дальнем Востоке требует строительства около 30 инженерных сооружений на сумму более 20 миллиардов рублей. Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам о ликвидации последствий ЧС в ДФО, которое проводит глава российского правительства Михаил Мишустин.

Козлов уточнил, Минприроды просит российское правительство профинансировать хотя бы возведение шести необходимых объектов.

Сейчас мы с Минфином формируем бюджет на 2022–2024 годы. Но мы понимаем, что тех денежных средств не хватит, поэтому мы с коллегами из регионов из 29 объектов выбрали шесть ключевых. Последние два региона, у которых нет пока проектно-сметной документации – Амурская область и Забайкальский край. Александр Козлов, глава Минприроды РФ

По словам министра, характер ежегодных наводнений в ДФО изменился: реки выходят из берегов не из-за таяния снега, а из-за неожиданных сильных ливней, что наносит регионам многомиллиардный ущерб.

Ранее Мишустин призвал активнее подключать авиацию при тушении пожаров в Якутии.

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