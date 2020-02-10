Документ нуждается в доработке.

Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков на пресс-конференции.

Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки прокомментировал спикер

Еще в декабре 2019 года экс-глава министерства Михаил Котюков заявил, что приказ нужно усовершенствовать. На встрече с коллегами из-за границы должны присутствовать не менее двух ученых из РФ. О таком общении необходимо заранее в письменной форме уведомлять руководство НИИ (не менее чем за пять дней). После встречи участники должны предоставить отчет с описанием разговора и сканами паспортов. Соответствующий приказ разослан научным деятелям еще в июле прошлого года. Позднее в Минобрнауки заявили, что документ носит рекомендательный характер.

Ранее Piter.tv писал о том, что ученые определили сроки пика распространения коронавируса.