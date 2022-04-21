Минобрнауки отменило плановые и внеплановые проверки вузов в 2022 году

Валерий Фальков сообщил об отмене деления вузов на три категории.

Российское министерство по образованию и науке отменило плановые и внеплановые проверки вузов в 2022 году. Соответствующее заявление в рамках встречи правительства с представителями профильной сферы сообщил Валерий Фальков. Также чиновник уточнил, что с 2019 года высшие учебные заведения страны делились на три категории с учетом их результативности. В связи с санкционным давлением данный инструмент останется действителен только для научных организаций.

У нас введен мораторий правительством РФ на проверки вузов, речь идет о плановых и внеплановых проверках, которые в 2022 году проводиться не будут. Валерий Фальков, глава Минобрнауки РФ

Министр уточнил, что в России работает программа "Приоритет-2030", которая позволяет профильному ведомству оценивать динамику работы вузов. Отдельно запущен мониторинг вузов.

Минобрнауки попросило вузы перенести контент с YouTube на VK.Video и Rutube.

Фото и видео: YouTube / Правительство России

