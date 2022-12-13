Минобороны: зенитная установка бронепоезда уничтожила боевиков ВСУ

Также на вооружении военных железнодорожников есть гранатометы и различное стрелковое оружие.

Зенитная установка специального бронепоезда уничтожила боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По словам командира зенитного отделения бронепоезда с позывным "Удар", он обеспечивает выполнение задач по разведке, разминированию и восстановлению железнодорожного полотна в зоне спецоперации. "Голова" и "хвост" поезда оснащены двумя спаренными зенитными установками. Также на вооружении военных железнодорожников есть гранатометы и различное стрелковое оружие.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России