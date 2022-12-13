Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

Артиллеристы поразили логистические узлы противника, которые находились в тылу оборонительных боевых порядков.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы уничтожают объекты украинских войск. Расчеты РСЗО "Ураган" поразили логистические узлы противника, которые находились в тылу оборонительных боевых порядков. В военном ведомстве отметили, что реактивная артиллерия поражает различные площадные цели.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили до 300 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России