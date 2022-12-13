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Минобороны: ВС России уничтожили до 300 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении

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Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО.

 Российские Вооруженные силы за последние сутки проведения специальной военной операции на донецком направлении больше 300 человек личного состава Вооруженных сил Украины и иностранных наемников. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами от 26 апреля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерад-лейтенант добавил, что дополнительно военные смогли поразить британскую гаубицу L118, которая была предоставлена противникам в качестве западной военной помощи.

За сутки потери противника составили 2 боевые машины пехоты, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация".

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт заметил, что около населенного пункта Выемка в Донецкой Народной Республике уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

МО РФ сообщило, что средства ПВО сбили украинский самолет СУ-25 в Херсонской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, донецкое направление, игорь конашенков, иностранные наемники, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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