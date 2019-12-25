Минобороны заканчивает строительство медцентра в Пушкине

Здание площадью 1600 квадратных метров имеет два этажа, в нем разместятся 60 коек, из которых 10 – реанимационные.

В Пушкине под Петербургом завершается строительство многофункционального медицинского центра, который возводят специалисты Минобороны. Об этом сообщил телеканал "Звезда".

Здание площадью 1600 квадратных метров имеет два этажа, в нем разместятся 60 коек, из которых 10 – реанимационные. Учреждение возвели всего за месяц, его сдадут уже 30 апреля, а с 15 мая сюда будут принимать пациентов. Сейчас 600 рабочих трудятся в три смены.

Госпиталь будет оснащен медоборудованием последнего поколения. Всего в России появится 16 подобных госпиталей.

Ранее суд оштрафовал двух петербуржцев, отказавшихся от теста на COVID.

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