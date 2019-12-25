Суд оштрафовал двух петербуржцев, отказавшихся от теста на COVID

Они контактировали с больным ОРВИ, который прибыл из-за границы.

Мировой суд в Петербурге назначил штраф двум местным жителям, которые отказались от обследования на коронавирусную инфекцию, несмотря на то, что находились в контакте с больным ОРВИ, прибывшим из-за границы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Обоих привлекли к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Каждый должен заплатить штраф по 500 рублей.

Из протокола следует, что мужчина и женщина отказались от госпитализации и прохождения обследования после контакта с больным ОРВИ, который прибыл из неблагополучной страны по особо опасной коронавирусной инфекции.

Петербуржцы подали иск к Смольному из-за ограничений в связи с коронавирусом.

Фото: Piter.TV