Минобороны впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне спецоперации

Минобороны впервые сообщило о применении модернизированных вертолетов Ка-52М в зоне спецоперации.
Экипажи вертолетов нанесли удары по позициям украинских войск на Донецком направлении. Они использовали неуправляемые авиационные ракеты. В результате выполненных действий были поражены опорные пункты и живая сила противника. В военном ведомстве отметили, что Ка-52М выполняли боевую задачу по поддержке подразделений сухопутных войск.
Ранее Минобороны сообщило о поражении трех украинских бригад на Краснолиманском направлении.
Видео: Минобороны России
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