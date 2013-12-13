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Минобороны впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне спецоперации

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В результате выполненных действий были поражены опорные пункты и живая сила противника.

Минобороны впервые сообщило о применении модернизированных вертолетов Ка-52М в зоне спецоперации.

Экипажи вертолетов нанесли удары по позициям украинских войск на Донецком направлении. Они использовали неуправляемые авиационные ракеты. В результате выполненных действий были поражены опорные пункты и живая сила противника. В военном ведомстве отметили, что Ка-52М выполняли боевую задачу по поддержке подразделений сухопутных войск.

Ранее Минобороны сообщило о поражении трех украинских бригад на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолеты, ка-52м, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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