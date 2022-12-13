Игорь Кириллов рассказал о причастных к работе двойного назначения американцах и украинцах.

Руководитель российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ во время брифинга с журналистами назвал новые имена участников американских военно-биологических программ на Украине. Игорь Кириллов уточнил, что Элиот Перлман принимал прямое участие в создании лабораторной базы, необходимой по реализации военно-биологических исследований на Украине.

Сегодня мы дополняем список фигурантов биологических исследований Пентагона. В их числе: Элиот Джейкобс Перлман, руководитель неправительственной организации "Международный институт проблем ВИЧ и туберкулеза" в Киеве. Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

Также в подобной работе подозревается Грег Гласс. Речь идет о профессоре Института новых патогенов при Университете штата Флорида. Специалист, по мнению министерства обороны РФ, занимался изучением распространения возбудителя туляремии на Украине. Ученого также задействовали при проекте UP-8 (распространение вирусов конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине). Еще одним участником биолабораторий стал профессор молекулярной микробиологии и иммунологии в Школе общественного здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса. Эндрю Стэнли Пекос являлся одним из ведущих консультантов к проекту UP-2. В перечне указана и украинская гражданка - Наталия Родина. Женщина является заместителем генерального директора государственного учреждения "Киевский областной лабораторный центр" при украинском министерстве по здравоохранению, а также экс-сотрудницей компании США Black & Veatch.

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Фото и видео: Минобороны России