Игорь Конашенков рассказал о подозрениях военных относительно пандемии COVID-19.

Пандемия коронавирусной инфекции искусственно подпитывается "вбросами" новых "усовершенствованных" штаммов. Соответствующей информацией с журналистами в ходе брифинга поделился руководитель российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант РФ в качестве примера привел вариант "бета", который впервые стал распространяться с территории ЮАР. Далее в декабре 2020 года он был выявлен в Великобритании. Далее речь идет о бразильском штамме "гамма" (появился в январе 2021 года) и "дельта" в Индии (июль 2021 года).

У специалистов остается ряд вопросов, связанных с, мягко говоря, странными для большинства вирусов изменчивостью и географическим происхождением вариантов COVID-19. <…> При этом каждый новый вариант обладал улучшенными свойствами с точки зрения их военно-биологического применения, нанося все больший экономический ущерб. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Игорь Кириллов уточнил, что крайне жесткие антиковидные меры не исключили появление в 2022 году субвариантов штамма "омикрон" БА-5.2 и БФ-7. После этого на территории КНР был зарегистрирован лавинообразный прирост количества новых пациентов с ковидом. Генерал-лейтенант пояснил, что у военных создается впечатление о том, что некими силами предпринимались целенаправленные действия по усилению патогенных свойств вируса.

Кириллов заявил, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине.

Фото и видео: Минобороны России