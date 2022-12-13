Глава РХБЗ рассказал о том, что Западом и Киевом могут готовиться провокации против РФ.

Украинский научно-технический центр (УНТЦ), который участвует в реализации американских программ биологических исследований двойного назначения, объявил обочередном наборе сотрудников, которые будут работать для биологических лабораторий США. Соответствующей информацией с журналистами в рамках выступления на брифинге заявил руководитель российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженные сил РФ Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что в рамках конкурсного отбора участникам предложат продолжить работу над закрытыми проектами как на Украине, так и за пределами страны.

При этом обязательным условием участия в них является наличие опыта в исследованиях двойного назначения. В период с 24 по 26 апреля 2023 года с отобранными кандидатами пройдет онлайн-обучение, параллельно планируется организовать очную встречу в Варшаве. Игорь Кириллов, глава РХБЗ

В Министерстве по обороне уточнили, что не исключают того, что подвидом этих курсов будут организованы мероприятия по одготовке провокаций с биологическим оружием и развертыванию информационной кампании против РФ. Эксперт уточнил, что Агентство по сокращению военной угрозы Минобороны США (ДИТРА) задействует потенциал ученых не только на Украине, но и стран Средней Азии, Закавказья.

Минобороны: боеприпасы с обедненным ураном не эффективнее вольфрамовых.

Фото и видео: Минобороны России