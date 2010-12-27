Минобороны уточнило число погибших в авиакатастрофе АН-26 в Сирии

Появились новые подробности катастрофы у аэродрома в Сирийском Хмеймим.

Сегодня около 15 часов по Московскому времени при заходе на посадку потерпел крушение военный АН-26.

Ранее сообщалось о 32 погибших. Сейчас появилась обновленная информация от Министерства Обороны РФ. Погибших 39 человек, 33 пассажира и 6 членов экипажа. Среди погибших 26 офицеров, среди них генерал - майор Еремеев В. Г. Все они погибли.

Российский транспортный самолет АН-26 при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, не долетел до ВПП 500 метров и разбился. После соприкосновения с землей самолет загорелся. Огневого воздействия на самолет не было. По предварительной версии самолет потерпел крушение из-за технических неисправностей. В СМИ и соцсетях появились сообщения, что самолет уже в небе странно двигался с сильным креном на один бок.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним". Самолет выполнял плановый полет на территории Сирии. В СМИ появилась информация, что самолетом управлял экипаж из шести летчиков 33-го отдельного транспортного авиаполка, базирующегося в Левашово под Санкт-Петербургом.