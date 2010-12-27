В Сирии погибли 32 человека при крушении российского транспортного самолета Ан-26

В Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26.

Сегодня, 6 марта разбился Российский транспортный самолет Ан-26 в Сирии при заходе на посадку. По информации Минобороны РФ в результате аварии погибли 32 человека.

Около 15.00 по московскому времени при посадке на аэродроме Хмеймим российский транспортный самолет АН-26 потерпел крушение. По предварительной информации, на борту самолета находились 26 пассажиров, шесть из них члены экипажа. В сообщение уточняется, что выжить не удалось никому.

Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность, об этом сообщили в ведомстве. Комиссия Минобороны России изучит все возможные причины авиакатастрофы.

Стоит отметить, что спустя почти два часа с момента катастрофы в сети нет ни одного фото или видео из района крушения.