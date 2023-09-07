Минобороны сообщило об уничтожении на Херсонском направлении трех украинских ДРГ

ДРГ из состава бригады территориальной обороны были уничтожены на острове Переяславский.

Вооруженные силы России уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Херсонском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Днепр".

ДРГ из состава бригады территориальной обороны были уничтожены на острове Переяславский. Кроме того, российские войска нанесли противнику огневое поражение на данном направлении. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, два автомобиля и две артиллерийские системы M777.

Ранее Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России