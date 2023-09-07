Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ на Купянском направлении

Потери украинских войск составили до 55 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили четыре атаки украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад".

Атаки войск противника были отражены в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии в районе населенного пункта Кисловка. Потери украинских войск составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, три артиллерийские системы М777 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 41 украинский беспилотник.

Видео: Минобороны России