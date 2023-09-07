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Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ на Купянском направлении

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Потери украинских войск составили до 55 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили четыре атаки украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад".

Атаки войск противника были отражены в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии в районе населенного пункта Кисловка. Потери украинских войск составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, три артиллерийские системы М777 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 41 украинский беспилотник.

Видео: Минобороны России

Теги: атаки, вооруженные силы украины, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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