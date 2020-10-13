Минобороны сообщило об уничтожении еще одного Abrams на авдеевском направлении

Задача выполнена "Центром" из САУ "Мста-С".

Еще один танк Abrams американского производства, находящийся на службе у Вооруженных сил Украины уничтожен в ходе специальной военной операции российскими специалистами на авдеевском направлении. В пресс-службе министерства по обороне страны уточнили, что по иностранной машине выстрелили представители "Центральной" группировки войск из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Мста-С". Огонь велся с закрытой позиции с использованием высокоточного корректируемого снаряда "Краснополь".

Снарядного голода у нас нет. Своевременную доставку боеприпасов обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки. военнослужащий с позывным "Ержик"

В профильном ведомстве добавили, что военнослужащие получили координаты цели от расчета беспилотника, затем прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и ликвидировали танк ВСУ. После этого бойцы сменили местоположение, замаскировали свою машину и укрылись в блиндаже.

Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Стрела-10".

Фото и видео: Минобороны России