Минобороны: российские войска захватили 59 опорных пунктов ВСУ

Группировка войск "Запад" отразила три контратаки штурмовых подразделений противника.

Вооруженные силы России захватили 59 опорных пунктов украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

При поддержке артиллерии и авиации российские войска нанесли поражение живой силе и технике подразделений противника в районах Стельмаховки, Берестового и Новоегоровки. Кроме того, подразделения группировки войск "Запад" отразили три контратаки штурмовых подразделений ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа танка Т-80БВМ.

Видео: Минобороны России