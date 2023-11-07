Минобороны: российские войска захватили 59 опорных пунктов ВСУ

Вооруженные силы России захватили 59 опорных пунктов украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.
При поддержке артиллерии и авиации российские войска нанесли поражение живой силе и технике подразделений противника в районах Стельмаховки, Берестового и Новоегоровки. Кроме того, подразделения группировки войск "Запад" отразили три контратаки штурмовых подразделений ВСУ.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа танка Т-80БВМ.
Видео: Минобороны России
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