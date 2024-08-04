Минобороны: российские войска уничтожили плавсредства ВСУ

Отмечается, что плавсредства противника стремились высадиться на левом берегу Днепра.

Вооруженные силы России уничтожили плавсредства украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.

Отмечается, что плавсредства противника стремились высадиться на левом берегу Днепра. Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Щербаков, Каменского, Бургунки и Садового. Потери ВСУ за неделю составили до 80 военнослужащих, одна САУ "Богдана", гаубица М777 и противотанковая пушка "Рапира".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ.

Видео: Минобороны России