Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ

Потери противника составили до 710 военнослужащих.

Вооруженные силы нанесли поражение живой силе и технике семи бригад украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Поражение живой силе и технике семи бригад противника нанесли в районах Краматорска, Константиновки, Часова Яра, Дылеевки, Красногоровки и Катериновки. Также российские войска отразили две контратаки подразделений штурмовой бригады и бригады территориальной обороны. Потери ВСУ составили до 710 военнослужащих. Кроме того, были поражены один танк, 10 автомобилей, две станции РЭБ "Анклав" и три полевых склада боеприпасов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России