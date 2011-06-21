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Минобороны: российские войска сорвали попытку контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

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В результате боевых действий были уничтожены автомобили и живая сила противника.

Вооруженные силы России сорвали попытку контратаки украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

Попытка контратаки противника была сорвана при поддержке артиллерии в районе Старомайорского. Кроме того, группировка войск пресекла три попытки провести ротацию подразделений ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. В результате боевых действий были уничтожены автомобили и живая сила противника. Также сообщается, что российские войска уничтожили десять минометных расчетов и станцию контрбатарейной борьбы АN/ТРQ-50.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, контратака, минобороны россии, южно-донецкое направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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