Минобороны: российские войска сорвали попытку контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

В результате боевых действий были уничтожены автомобили и живая сила противника.

Вооруженные силы России сорвали попытку контратаки украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

Попытка контратаки противника была сорвана при поддержке артиллерии в районе Старомайорского. Кроме того, группировка войск пресекла три попытки провести ротацию подразделений ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. В результате боевых действий были уничтожены автомобили и живая сила противника. Также сообщается, что российские войска уничтожили десять минометных расчетов и станцию контрбатарейной борьбы АN/ТРQ-50.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России