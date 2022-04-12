Минобороны: российские войска подавили 20 артрасчетов ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчеты полевой артиллерии противника были вскрыты и подавлены в ходе контрбатарейной борьбы.

Вооруженные силы России подавили 20 артрасчетов украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

Расчеты полевой артиллерии противника были вскрыты и подавлены в ходе контрбатарейной борьбы. Кроме того, российские войска нанесли поражение штурмовым группам двух механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовского и Торского участков.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сорвали попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России