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Минобороны: российские войска подавили 20 артрасчетов ВСУ на Краснолиманском направлении

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Расчеты полевой артиллерии противника были вскрыты и подавлены в ходе контрбатарейной борьбы.

Вооруженные силы России подавили 20 артрасчетов украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

Расчеты полевой артиллерии противника были вскрыты и подавлены в ходе контрбатарейной борьбы. Кроме того, российские войска нанесли поражение штурмовым группам двух механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовского и Торского участков.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сорвали попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, краснолиманское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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