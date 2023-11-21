Минобороны: российские войска отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Кроме того, экипажи самолетов нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации трех бригад противника.

Вооруженные силы России отразили три контратаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Контратаки штурмовых групп мехбригады противника были отражены в результате ударов авиации и артиллерии в районе Загоруйковки Кроме того, экипажи самолетов нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации трех бригад ВСУ в районах Синьковки, Подолы и Куриловки.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России