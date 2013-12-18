Минобороны: российские войска отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении

Атаки штурмовых групп трех бригад противника были отражены при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

Вооруженные силы России отразили шесть атак штурмовых групп украинских войск на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Атаки штурмовых групп трех бригад противника были отражены при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем в районах населенных пунктов Клещеевка, Шумы и Марьинка. Потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, один танк, одна боевая машина пехоты и два автомобиля.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России