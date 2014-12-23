Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах артиллеристы наносят огневые удары по пехоте ВСУ к северу от Артемовска. В бою применялись осколочно-фугасные неуправляемые реактивные снаряды. После выполнения боевой задачи десантники оперативно убыли в безопасный район для перезарядки.
Также в военном ведомстве сообщили, что командир батареи с позывным "Турист" вручил расчету боевые медали "За Отвагу" и Суворова.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений на Купянском направлении.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все