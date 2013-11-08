Минобороны показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений на Купянском направлении

Расчеты наносят удары по артиллерийским батареям, оборонительным сооружениям и пунктам управления ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы артиллерийских подразделений на Купянском направлении.

На опубликованных кадрах расчеты "Мста-С", "Гиацинт-С" и "Гиацинт-Б" продолжают выполнять огневые задачи в зоне проведения спецоперации. Они наносят удары по артиллерийским батареям, оборонительным сооружениям и пунктам управления ВСУ. По словам наводчика орудия "Гиацинт-Б" с позывным "Лом", среди целей также могут быть польские "Крабы" и американские M777.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сорвали попытку контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России