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Минобороны: российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

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Общие потери противника составили свыше двух взводов живой силы.

Вооруженные силы России отразили три атаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Атаки штурмовых групп механизированной и егерской бригад противника отразили в ходе боевых действий в районах Синьковки и Надия. Кроме того, российские войска уничтожили минометный расчет ВСУ и три автомобиля. Общие потери противника составили свыше двух взводов живой силы.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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