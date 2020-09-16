Минобороны: российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Общие потери противника составили свыше двух взводов живой силы.

Вооруженные силы России отразили три атаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Атаки штурмовых групп механизированной и егерской бригад противника отразили в ходе боевых действий в районах Синьковки и Надия. Кроме того, российские войска уничтожили минометный расчет ВСУ и три автомобиля. Общие потери противника составили свыше двух взводов живой силы.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3.

Видео: Минобороны России